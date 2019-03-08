沈智慧連線「沈智慧」 粉絲：因為想要神的智慧

2019-03-08 12:36

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委沈智慧昨天被網友指稱忘記切帳號，自誇是「立院的一股清流」，沈智慧上午出面受訪指出，那是同名同姓的粉絲，中午又電話連線該粉絲，粉絲在電話中表示，其實自己本名不叫「沈智慧」，因為是基督徒，希望自己有神的智慧，才會取名叫「沈智慧」。

粉絲「沈智慧」指出，自己因為想加小孩臉書了解交友狀況，怕被知道是本人、不願意加好友，因此決定取假名設置臉書帳號，希望自己有「神的智慧」能跟孩子做朋友，怕臉書審核不通過，因此取諧音「沈智慧」，當時沒想到沈智慧，沒想到那麼遠。

粉絲「沈智慧」說，這次立委補選時有關注到願意服務的候選人，發現國民黨立委沈智慧很關心教育議題，尤其是校園的同志教育、情慾教育，沒有私心、全面關心台灣社會亂象，不像其他很多人都另有所圖。

立委沈智慧聞言感動回應，有機會要見面拜訪粉絲「沈智慧」，還自薦可將孩子交到她手上，曾有朋友把孩子交給她一起打選戰，那個孩子好開心，選戰結束就決定回去讀書「孩子長大了」。

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