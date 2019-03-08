國民黨基隆立委擬參選人開支票 爭取婦女節恢復放假

2019-03-08 12:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是三八婦女節，國民黨基隆立委擬參選人、基隆市議員藍敏煌8日在服務處舉行「女英雄表揚與婦女政策發表會」，藍敏煌提出爭取基隆婦幼福利比照台北市婦女福利，產假從8週延長到12週，育兒津貼從2歲擴大到5歲；藍敏煌說，未來他進入立法院將爭取婦女節恢復放假，還給婦女1天特有的婦女假 。

今天是國際婦女節，藍敏煌選向基隆婦女界致意，並表揚基隆市婦女會理事長何淑萍、基隆市旗袍協會理事長張孟美和傑出女企業家宋雪鳳等「女英雄」，她們代表婦女界分享成功經驗，並為婦女發聲，她們也希望恢復婦女節放假一天。

藍敏煌公布競選立委的婦幼福利三大政策：

一、爭取基隆婦幼福利比照台北市，育兒津貼從現有的0到2歲，比照台北延伸到5歲。

二、建議修法婦女產假8週延長至少12週，落實照顧婦幼。

三、建構健康、友善、安全的婦女環境。

藍敏煌說，台北市幼兒育兒津貼每月2500元補助到5歲，基隆卻只補助到2歲，以1個家庭育有2位幼兒計算，1個月育兒津貼領5000元補助，1年補助費達6萬元，基隆2歲以上幼兒就沒有育兒津貼，不少年輕夫妻為了享有這項台北市更好育兒福利將戶籍遷到台北，這也是基隆人口今年跌破37萬的原因之一，因此提出基隆育兒津貼比照台北市，由2歲延長到5歲。一家2幼兒3年就可多出18萬補助，對年輕小夫妻不無小補。

藍敏煌表示，婦女產假為8週，有鑑於歐美先進國家產假達14週，因此建議修法婦女產假延長至少12週，落實照顧婦幼。根據求職網調查，近6成女性上班族認為職場上仍存有性別歧視，建構健康、友善、安全的婦女環境，更是刻不容緩 。

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