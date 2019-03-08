請辭後返鄉從台南出發？賴清德這麼回應...

2019-03-08 10:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前行政院長賴清德請辭後返鄉，且全力深耕地方，外界解讀是想「從台南出發」，他今天上午表示，目前主要工作是輔選立委候選人郭國文，此役意義重大，希望鄉親再給民進黨機會，攜手打拚，讓台灣有更好的發展。

賴清德今天冒雨陪同郭國文到新化街頭拜票，媒體詢問時，並未正面回應自己的動向規劃，仍重申自己目前最重要的是全力輔選，協助爭取鄉親父老的支持，希望大家先聚焦這場攸關台灣未來發展的補選。

賴清德說，這選區包含山城、海線，甚至科學園區，有農漁工商、觀光與科技等產業，需要真的有能力的立委來推動、服務，郭國文是最佳人選。

賴清德推崇身為農民之子的郭國文學歷好，也有中央與地方的行政經驗，擔任議員時勤走基層，是很接地氣的政治工作者，這次補選，也提出了諸多優質政見，值得信任。

外界也關心賴清德的腳傷，他則說「還OK」，這段時間陪同掃街、拜票，團隊士氣都很高，「我們責任重大」，這場選舉攸關台南發展與台灣民主， 一定要完成使命，拜託鄉親力挺。

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