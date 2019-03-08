我屏東我驕傲！潘孟安明天彰化分享燈會經驗

2019-03-08 10:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是明天！讓台灣燈會創造「我屏東我驕傲」光榮感的屏東縣長潘孟安，明天上午將到彰化分享燈會經驗。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，潘孟安在燈會過後的行程滿檔，但仍排除萬難，敲定明天來到彰化，預計將到和美土地公廟，再到線西參加立委補選候選人黃振彥的後援會成立，由於鹿港鄉親也大力邀約，正極力再排入鹿港行程，與鹿港民眾見面。

邱建富強調，前縣長魏明谷在任內爭取到明年台灣燈會主辦權，但接任的縣長王惠美卻推掉，還說理由是因為錢不夠，時間不夠，引發縣民強烈不滿，直批「我彰化我難過」，由於潘孟安舉辦燈會，也同樣有籌辦時間壓力，並靠著募款來解決自籌經費的難關，這都是縣民希望潘孟安來彰化，分享史上最美的「屏東燈會」經驗。

邱建富說，因為潘孟安時間有限，初步安排到和美土地公廟與民眾相見歡，再為黃振彥的線西後援會站台造勢，目前正在研議再加入鹿港行程，因為2012年台灣燈會在鹿港，鹿港燈會成為鹿港人一輩子的回憶，潘孟安如果能來鹿港分享屏東燈會，鹿港人應該會很有感。

前縣長魏明谷今天一早就在粉專分享潘孟安要來彰化的好消息，邀請鄉親一起來聆聽，潘孟安如何創造史上最美的燈會，希望屏東能，彰化也能！

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