嗆換警察局長 蘇貞昌：不要跨越這些紅線

2019-03-08 09:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕近來北中南都會區治安頻頻亮紅燈，尤其台中、高雄都密集發生街頭鬥毆等治安事件，行政院長蘇貞昌親自主持治安會報下達嚴厲指示，特種店門口再發生鬥毆，就換掉地方的警察局長。蘇貞昌今天再度強調，「我講的話，酒店、夜店老闆聽得懂，警察局長聽得懂，不要跨越這些紅線」。

蘇貞昌今天被問到，這番話是否針對藍營執政縣市長？蘇貞昌答說，他要求酒店、夜店不能販毒、殺人，不能聚眾鬥毆，不能放任酒駕，哪一點不是人民最深惡痛絕的？為了台灣人民安居樂業，「我痛下決心，我講的話，酒店夜店老闆聽得懂，警察局長聽得懂，之所以過去一再發生，就是因為酒店夜店老闆看不起警方的決心，看政府無能，而現在我要告訴經營酒店夜店的老闆都不是一般人，不要跨越這些紅線。

蘇貞昌也提到，過去他要防治非洲豬瘟病毒入侵台灣，要求疫區的行李百分百檢驗，被笑說會讓等行李的旅客大排長龍，但今天都做到了，「（警察）局長多加油，酒店夜店經營者，不要再低估政府的決心，過去一段期間來，一再囂張的酒店、夜店，已經在整修內部暫停營業，希望他們好好評估看看」。

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