林毅夫妻稱中國政府公信力全球第二 網友譏舔共

2019-03-08 08:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國「台籍」人大代表陳雲英在「兩會」接受中國媒體「中評社」專訪時竟稱，根據國際上一些研究機構的調研，過去政府公信力最高的是德國，蘇聯第二，中國第三，而現在中國已經位列第二。因此，她認為，中國政府是一個有很強大民意支撐的政府。網友譏，「舔共」、「病得不輕」、「這評論是天大的笑話」。

根據「中評社」報導，陳雲英是本屆全國人大台灣團13位代表中唯一在台灣出生、成長的代表，陳雲英的夫婿也是同樣來自台灣的知名經濟學家林毅夫。林毅夫目前除了是北京大學國家發展研究院名譽院長，也是本屆全國政協委員。陳雲英曾出任過兩屆全國政協委員、四屆全國人大代表，在中國參政、議政的經歷近30年。

對於今年1月傳「秘訪」台灣各大學，還到花蓮與東華大學校長等人餐敘，陳雲英在北京「兩會」接受「中評社」訪問時表示，「不能理解但可原諒」，因為每年都會回台灣一趟，「既然我申請，你同意我去」，怎麼變成「秘訪」？但可以原諒的是，因為媒體都要聳動標題，來刺激報份及點擊率。

對於高雄市長韓國瑜預計3月22日到28日赴港澳、深圳及廈門訪問，陳雲英稱讚他「很勇敢」。陳雲英說，一個城市的領導，考慮是如何讓他的市民生活提高，韓國瑜到大陸的這四個城市，恰好是大陸離台灣最近也是最發達的地方，裡面應該會有很多商機。

針對習近平提出要探索「兩制」台灣方案，陳雲英說，「一國兩制」台灣方案沒有一個固化模式，而是要看大家想要把「一國兩制」的蛋糕做成什麼樣，應該聽聽2300萬台灣同胞說，想要的生日蛋糕是什麼樣的。

網友說，「說謊不打出處的舔共份子，甘做樣版份子，好笑的台灣人大代表，還真不知他代表了台灣什麼人。」「中國政府善用傾聽民意還需要禁止上訪？還需要維穩？還需要搞大防火牆，金盾工程控制言論自由？這女人真是病得不輕。」「中國政府說了算，誰敢站出來反對？」

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