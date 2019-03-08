柯P認證「罵得比朱立倫兇」 王世堅得意自封2新稱號

2019-03-08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（7）日受訪時，有媒體提到「朱立倫酸你只會摸頭、吐舌頭」，柯P回說「那又怎樣，他再怎麼罵也不會比王世堅罵得嚴重啊」。對此，王世堅得意表示，他就是「柯學家」、「理柯先生」，「專門料理柯文哲」！

綜合媒體報導，王世堅今日受訪時，記者告知他：「柯文哲說，朱立倫再怎麼嗆，也沒有你嗆他這麼兇」，對此，王世堅回應表示：「對啦，柯文哲心目中，頭號柯黑、柯黑大魔王就是王世堅，他個人認為他跟我樑子結深了啦」！

接著王世堅更得意表示，「我不但是『柯學家』，還是「『理柯先生』，我是料理柯文哲的」，更指出「柯文哲，你這一點說對了」！他表示，朱立倫對柯文哲的了解，只是片面皮毛，因為朱立倫和柯文哲「沆瀣一氣」，都是花拳繡腿、只會搞怪做秀炒議題，「所以必須要我這一種跟他們差異很大的人，才有辦法看穿柯文哲、朱立倫他們的真面目」。

不過，王世堅也補充表示，「但是，朱立倫再怎麼秀，也秀不過柯文哲」，因為柯文哲即便市政做不好「但是他很懂得包裝，而這個包裝也有待我這個『柯學家』、『理柯先生』好好來料理柯文哲」！

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