朱立倫被嗆不適合選總統 子弟兵葉元之發文反擊

2019-03-07 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之，不滿前民進黨發言人、律師黃帝穎發文以副手貪汙事件，批評朱不適合競選總統，葉在個人臉書上貼文反擊，嗆蘇貞昌不適任行政院長。

律師黃帝穎今（7）日在臉書上表示，前新北市副市長許志堅2015年因收受建商提供的名錶、金條與「假薪資」賄賂，共計615餘萬元不法所得，已被法院判處10年有期徒刑定讞，「檢廉同步偵破的，還有前桃園縣副縣長葉世文涉入遠雄弊案，目前葉依收賄案判刑七年半定讞，尚有其他弊案審理中。」

葉元之認為，前桃園縣副縣長葉世文涉及的遠雄弊案，與朱立倫毫無關係，質疑民進黨是否害怕朱出來競選，才會以「張飛打岳飛」的方式進行抨擊，但許志堅收賄的部分，朱立倫確實應該檢討、反省，看民眾願不願意給他機會。

葉元之回擊，蘇貞昌以前擔任過8年的台北縣長，「縣府的涉案人數是299人」，且蘇在過去擔任行政院長期間，時任內政部次長的顏萬進、金管會委員林忠正捲入「護航金控案」，葉對此認為，「給蘇做行政院長還得了？」

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葉元之臉書傳送門

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