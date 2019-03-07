日本權威學者：日本顧慮中國 沒有餘力與台灣高層對話

2019-03-07 23:29

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本安保權威學者、政策研究大學院大學校長田中明彥7日在接受本報訪問時表示，他支持台灣與日本繼續不斷地進行對話。不過他也坦言，以他的觀察，日本政府目前似乎還沒有餘力和台灣進行正式、高層級對話，最大主因是顧慮到對日中關係的影響。

田中7日參加日本「公益財團法人對外新聞中心」（FPCJ）舉辦的「自由且開放印度太平洋─如何確保地區的和平與繁榮」研討會，在會中及會後接受台灣媒體訪問時，就台灣希望與日本政府進行直接對話一事表達他的看法。

蔡英文總統日前接受日本產經新聞專訪，首次表態希望與日本政府直接進行安全保障與網路安全的對話，田中在會中表示，台灣希望與日本政府進行安全對話，官方高層對話可能有困難，就網路安全方面，如果著重實質內容的話，照現有的實務層級對話進行即可。只不過這是否符合蔡英文總統的期望，他並不清楚，如果台灣方面有所期待的話目前可能會落空。

會後受訪時田中再次對此表達進一步的看法。雖然美國愈來愈重視美台安保的重要性，美國部長級的宗教自由大使下周將訪問台灣，但日本對於加強日台安保合作似乎還舉步維艱，田中表示，據他的觀察日本政府還沒有跨出第一步的餘力，雖然中國加強對台力施壓，有很多日本人都感到憂心，但日本政府與台灣進行正式、高層級對話，現階段似乎沒有這種餘力。至於原因，田中表示，如同一般的說法，日本政府一直顧慮到日中關係。他覺得中國是最大的原因。

田中是日本權威的的安保學者，本身也是智庫「和平安全保障研究所」的委員，去年去日本新版的防衛計畫大綱，田中參與政策的提案。此前，田中接受日媒訪問時也曾指出，新版的防衛大綱，「與中國對抗的色彩極為鮮明」。

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