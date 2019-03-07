「刀子拿來！」 賴神陪候選人拜票 竟遭民眾激動抗議

2019-03-07 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德近期內與台南市第二選區立委補選候選人郭國文共同掃街拜票時，竟遭市場民眾現場抗議，還當著2人的面大喊「刀子拿來」，影片曝光引發網友熱議。

民眾將是發影片上傳到臉書社團「中華隊！加油！加油！」畫面中，郭國文、賴清德等人在市場拜票，卻遭到白髮中年男子叫罵「國文我不會理你啦！刀子拿來」，抗議男子見到沒有商家願意提供刀子，便轉身繼續大吼「你們這些人，來這糟蹋人啊」！

競選團隊見狀，連忙上前安撫男子情緒，賴清德、郭國文則繼續拜票行動，不料男子竟繼續叫囂「去旁邊啦！這邊你管的嗎？不要拉我喔！選洨啊你」，就連旁邊民眾也看不下去，加入將男子支開的行列，不料卻繼續被嗆「沒你的事你別管喔，你有什麼事情啦」。

網友們紛紛齊聲譴責白髮中年男子的行為，眾人認為選舉應秉持公正的精神傾聽候選人的政見，若有不滿可與競選團隊進行溝通，不應該在公眾場合做出有恐嚇嫌疑的作為。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/