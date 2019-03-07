中國「唯習是瞻」 陸委會：今年對台作為恐更強勢

2019-03-07 21:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，中共領導人習近平今年初提出「習五條」，凸顯推促兩岸統一的強烈企圖，預判中共方面會推出貫徹落實「習五條」的相關作為，加上中共今年以來，所面臨內外情勢嚴峻，可能會運用民族主義、攘外安內等手法轉移內部矛盾，在「寧左勿右、唯習是瞻」的思維下，今年對台作為恐會更強勢。

為落實「習五條」，中國在「兩會」後，將廣邀台灣政黨、團體、學者或青年就「一國兩制台灣方案」進行「民主協商」，對於參與的台灣民眾是否違法？邱垂正解釋，「民主協商」是中共專有名詞，會有特殊安排及內部運作機制，且勢必涉及「政治協商會議」（政協）機構，是否違法將由主管機關就個案審認。至於個別學者赴陸參加相關兩岸議題探討，是言論自由層次。

邱垂正強調，中共所謂的「民主協商」，是消滅主要政敵的統一戰線作法。中共已設定好終極統一進程，「民主協商就是統一協商、消滅中華民國的欺騙伎倆」。台灣各界要認清中共虛偽做法、非和平、非民主的本質，勿有不切實際幻想與期待。

邱垂正表示，中共在兩會期間一再重申「習五條」，國台辦主任稱和平統一後，「天地會更廣闊、腰板會更直」，中共以各式荒謬、欺騙說法論述「統一」作為，企圖掩蓋對我國主權尊嚴、民主體制嚴重傷害的事實。

邱垂正指出，中共當局堅持違反歷史潮流的專制體制，近年加大對內打壓異己、箝制言論、限制內部人民權利，如此高談「一國兩制」將提供自由民主的台灣民眾更多自信、自由，是「匪夷所思、夏蟲語冰、不知所云」。民主自由是台灣的社會核心價值與共識，面對「習五條」統一進程的併吞威脅，台灣人民絕對不會接受。

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