台灣狂簽大訂單！他點名「這些名嘴」：欠農委會一個道歉

2019-03-07 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕農委會率台灣隊到日本最大東京國際食品展參展，繼昨（6日）天簽下近5億元香蕉訂單後，主委陳吉仲今天更見證其中2家水產公司簽約，開展2天共爭取到6000萬美元（約18億元新台幣）的水產訂單。對此，有粉專點名先前看衰農委會的名嘴表示：「劉寶傑、朱學恆、林佳新這些名嘴，你們真的欠農委會一個道歉」。

時常對時事發表評論的臉書粉專「不禮貌鄉民團」在昨日表示，「就在上個禮拜，政論節目的名嘴們，不是還在取笑農委會，說中央政府都不會幫台灣農民賣水果，然後說韓國瑜拿到1.6億訂單，太厲害了」？現在農委會直接跟日本公司簽約你們看啦，不僅在昨日簽下近5億元的訂單，賣出9000公噸香蕉，今天更見證2家水產公司簽約。

「不禮貌鄉民團」痛批，有些人「整天口口聲聲為了台灣農業好，其實最唱衰台灣農業的就是你們」！他更點名表示，「劉寶傑、朱學恆、林佳新這些名嘴，你們真的欠農委會一個道歉」。

對此，網友也紛紛留言表示「好笑的是....因為韓被吹過頭才出來打臉，結果被當作以前都沒在做事？」「 然後含魚繼續出國到這些國家收割」、「然後一堆無腦韓粉出來說 ，這本來就是農委會該做的 」、「繼續秀下限，節目快沒有人看」、「讓資料打臉這節目和來賓，讓更多人知道這種水準」。

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