解決雪隧塞車 立委參選人促北宜公路高架截彎取直

2019-03-07 17:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］北宜直線鐵路工程計畫卡關環評問題，至今難產；民進黨宜蘭縣籍立委參選人黃適超，今參與立法院交通委員會座談時建議交通部，在現有北宜公路地基上建築高架道路，把北宜公路截彎取直，讓坪林與礁溪山腳路段的31公里路程縮減到20公里左右，有效減少北宜公路的路程，以此紓解車流。

黃適超也表示，目前台灣的工程技術純熟，此方案前有台北的環東大道為前例，且對環境的衝擊破壞性小，比起其他計畫較無環評的疑慮，推動順利的狀況下2至3年內即可完工，可較快解決雪隧塞車的問題，保證宜蘭縣民的權益，盼交通部納入考量。會後他也將提案單轉交給與會的交通部長林佳龍。

至於宜蘭鐵路高架的部分，黃適超則認為，北宜直鐵與鐵路立體化計畫，規劃和施工期間時間冗長，工期可能長達10幾年，無法在短時間內解決宜蘭的交通困境，他建議交通部，能先針對造成交通瓶頸的平交道，施作地下道因應。

與會的宜蘭市長江聰淵認為，宜蘭鐵路高架化經濟效益評估，交通部應該從寬認定，宜蘭如過要符合跟其它縣市一樣的經濟效益評估，鐵路高架化再怎麼審，還是遙遙無期；立委陳歐珀則強調，宜蘭縣政府盡速完成可行性評估，並籌措好配合款，高架就能水到渠成，他也指強調，過去的評估都已經過去，縣府應盡速依照新的審查要點，重新辦理評估。

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