被質疑北農任內接待中國特殊人士 韓國瑜：清者自清

2019-03-07 16:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕桃園市議員王浩宇在臉書PO照，指高雄市長韓國瑜在北農總經理任內，曾與「國台網」一起接待來自中國的特殊人士？韓國瑜今表示，在北農任內接待很多團體，「不須他們講什麼就跟著跳舞、他指揮什麼就唱什麼歌」，清者自清，濁者自濁。

王浩宇7日凌晨po出臉書指稱：「某個人要不要解釋一下，這是什麼？你敢不敢告訴大家，把蔬菜水果賣到中國的條件，竟然是兩岸一家親？承認我們是中國的一省？」並貼出「國台網」網頁截圖。

根據「國台網」網頁簡介，它是台北中央市場（果菜公司）在中國的獨家授權代表，是「集台灣千萬生產安全農產品商家，由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道」。

「國台網」首頁資料庫有一份「北京菜籃子訪台考察團行程記錄」，記載台灣安全農業暨市場拍賣管理考察團行程，標明時間點在2015年11月10日至16日來台參訪，當時在台灣的合作單位是「台北農產運銷股份有限公司」、「國台網開發有限公司」邀請接待。

紀錄中有多張時任北農總經理的韓國瑜，與「中國生命科學學會」執行長「高燕生」共同飲酒照片；高燕生的父親高岡，是習近平父親的老長官，其家族與共產黨有相當淵源；另一名與韓國瑜飲酒的女士吳寶琴，則是北京中央市場董事長。

韓國瑜今說明，國台網是2、3位台灣人組成的民間組織，主要是把台灣水果蔬菜銷到中國大陸去；他說，沒看到照片，但在北農時接待單位非常多，不需要「他們講什麼就跟著他們跳舞，他指揮什麼，就唱什麼歌」，清者自清，濁者自濁。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/