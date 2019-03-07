陳佩琪敗訴稱要對丈夫「曉以大義」柯P避答反質疑法院流程奇怪

2019-03-07 14:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿《54新觀點》節目主持人、來賓質疑丈夫財產來源不清，一狀告上法院，台北地院昨宣判一審敗訴，理由是節目指控的對象是「柯文哲」，不是「陳佩琪」，讓她火大稱回家要對丈夫曉以大義，「以訟止謗」才有市長高度。

柯文哲今下午主持民安5號演習接受媒體聯訪，他沒有正面回應昨晚有沒有被「曉以大義」，反質疑法院宣判時，為何不一併公布完整的判決書，難道是要「看看社會反應怎麼樣再把內文詳細寫」？

柯直言，他覺得很奇怪，既然要司法改革，是不是判決時直接就把判決書全文同時公布，「比方說我們判決，沒有看到判決書全文，也不曉得要做什麼。」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/