不分區搶位戰開打 連勝文酸「有些人不見幾年又想跑回來」

2019-03-07 14:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2020大選情勢正好，黨內不分區立委搶位戰也提前開打，國民黨中央委員連勝文近期提出，認為現任資深立委可以安排去不分區，未來成為內閣首長或國會龍頭，連也酸黨內有些人看到「韓流」或國民黨狀況好，過去幾年消失，現在又跑回來要爭取不分區，這樣就會有很大爭議。

連勝文近期在臉書上高呼國民黨應安排讓現任資深立委名列明年立委大選的不分區名單，讓黨內不分區搶位戰提前開打，連今接受廣播節目專訪，澄清他不太喜歡用世代交替，反而是升級，年齡不是唯一標準，他不是希望前輩退休、養老，而是擔任不分區爭取立院正副院長，擔任未來的部會首長。

連勝文強調，如果國民黨有機會勝選，資深立委擔任部會首長絕對比新上來的官員熟悉，與其隨便派一些跟國民黨完全沒瓜葛的學者專家，要有銜接期、適應期，不如讓有經驗的資深立委進入內閣，不只接地氣，完全了解民眾要什麼，也能讓資深立委為國家服務，黨內有流動。

連勝文指出，不分區名額不多，但要讓誰來做？是要讓真的有能力、有表現的人來做？還是要一些「鑽營」的人去做？這要考慮一下， 就像前一陣子有些奇特言論跑出來，說這些話的人最後變成不分區了？這也是選民對國民黨的判別標準。

連勝文也強調，資深立委是指現任立委，他們各方面條件一流，有資格擔任國會龍頭或入閣，但如果有些人離開政壇很多年，過去幾年都消失了，不知道跑哪裡去了，現在看「韓流」或國民黨狀況不錯就都跑回來，甚至還要爭取不分區就會有爭議 。

連勝文以之前他參選台北市長失利為例，強調當時他在選舉的時候，也有找一些朋友幫忙，好一點的有幫忙，差一點的是不理不睬，最差的有些人則在扯後腿，在旁邊說風涼話，但現在有人看到國民黨氣勢好就跑回來，這些人不能跟在他眼中非常了不起的資深立委擺在一起。

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