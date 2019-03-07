2020澎湖立委選舉布局 各方人馬合縱連橫

2019-03-07 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年澎湖百里候一役，讓綠地變藍天，振奮國民黨低迷士氣，更將目標訂在2020總統及立委選舉，澎湖傳出組發會有意徵召無黨團結聯盟主席林炳坤，代表泛藍軍出征，但基層仍有異聲，希望回歸政黨政治的初衷。

澎湖綠色王朝的建立，除了歸功前縣長高植澎等民主前輩紮根外，最主要的關鍵就是現任立委楊曜，早在2001年就代表民進黨參選澎湖立委，失利後連任2屆澎湖縣議員，經過10年基層歷練，2011年再度接受民進黨徵召，2012年立委選舉成功擊敗尋求6連霸的林炳坤，隨後在楊曜率領下，民進黨陸續拿下4席縣議員及縣長寶座。

由於去年澎湖百里侯之戰，回鍋參選的前縣長賴峰偉代表國民黨，再度奪回地方政權，前立委林炳坤輔選有功，早就傳出有意回鍋參選立委，日前更傳出國民黨組發會「規劃」禮讓林炳坤，代表泛藍軍爭取澎湖立委席次，由林近日頻頻返鄉在澎湖活動跡象，並積極協助賴峰偉推廣兩岸事務，林炳坤出馬似乎只差正式宣布。

但國民黨澎湖基層對於林出馬出現「異聲」，現任中央委員黃同成，已向地方及中央黨部表態，依循黨的提名機制爭取參選立委；黃曾任組發會副主委、澎湖縣黨部副主委，父親為前議長黃建築、妻子江玲君為前立委、行政院南部辦公室執行長，地方實力雄厚，希望黨中央能顧及政黨政治黨格，由黨內拔擢優秀青壯派人才代表參選。

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