王金平選TICC宣布參選 「有自信重現台灣錢淹腳目」

2019-03-07 11:07

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平上午10點10分在台北國際會議中心正式宣布參選，因為此處是台灣對外貿易的「心臟」，更是經濟起飛的發源地，王金平說，自己是有經驗與決心的船長，能帶大家走向世界，讓人民再過「台灣錢淹腳目」的好日子。

王金平發表演說時說，國力的大小不在於土地、人口多寡，而是人民能過好生活、企業能生存發展、國家能安定繁榮，台灣有堅強實力與旺盛生命力，卻因錯誤政策與不作為阻礙前進腳步、陷入意識形態之爭，他將逐步提出公共政策的主張與策略凝聚共識，讓台灣壯大。司儀也助陣大喊，王金平有自信帶領台灣人再過一次「台灣錢淹腳目」的日子。

王金平今天的參選活動，由動畫火箭在台北101前升空展開序幕，不只出場時有年輕的百工百業在旁助陣，王金平也鮮見地穿上淺灰色西裝並搭配深紫色領帶展現活力，更找來法國DJ音控炒熱氣氛。

王金平幕僚說，選在10點10分發表演說，除了代表十全十美，雙十也是國民黨建立中華民國的日子，甚至在時鐘的展現上也代表著的勝利成功；場地方面，周邊有台北世貿中心、國際會議中心、君悅飯店，是台灣經濟起飛的發源地，台北101是台灣對外的最佳代表，也展現王金平的決心與信心，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。

今天也邀來鋼琴家黃凱盈演奏「移動城市」，並介紹王金平的競選LOGO，黃凱盈說，「王金平」從中間切開，是左右兩邊完全對稱，代表著人民不管站在哪一邊，都能受到公平對待，橋樑也帶出公平、公正圓融的形象。

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