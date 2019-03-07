中國擬加速建海底隧道通台灣 網諷：又再做夢

2019-03-07 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國為了完成武統台灣的野心，曾經想要興建北京到台北的高鐵工程，最近又有多名政協委員打算提案，要求加速修建平潭到台灣的海底隧道工程。台灣網友則不以為然，批評「中國又再做夢了。」

《澎湃新聞》報導，中國最近兩會期間，全國政協委員、民建福建省委主委吳志明等多名全國政協委員，建議北京政府加快北京至台灣高速鐵路海峽通道西段的建設，打通平潭到台灣本島的海底隧道，把海峽兩岸連接起來。吳志明說，「如果修建好平潭到台灣的海底隧道工程，我想兩岸人民無論地理和心理上的距離就更近了。」

《提案》指出，現在加快修通北京、台北高鐵海峽通道西段工程時機已經基本成熟，同時也列出具體理由，比如港珠澳大橋和平潭海域公鐵兩用大橋建設的經驗累積和每2年專家學者共同舉辦的海底隧道建設論壇成果，已為工程建設提供專業論證和技術儲備，技術、資金上都沒有障礙。

2016年3月5日，中國對外公佈「十三五」規劃綱要草案（2016年到2020年），提出建設京台高鐵路線。2015年底，北京至福州的高鐵已通車。根據原有規劃設計，福州至台北部分將由福州段預留的通道引出，計畫從福建平潭島通過海底隧道經台灣桃園通向台北。預計2019年底，福州到平潭島的這段高速公路也將修通。

對於中國擬建京台高鐵的計畫，台灣網友認為中國又再做夢了，「這個幻想還在喔」、「我以為這是10年前的新聞」、「怎麼每過一段時間就有這種新聞啊」、「笑死，蓋得起來再說，整天胡吹」、「還在做夢哦」、「沒建設官員哪有機會賺錢，是吧？」、「可撥中共還在做夢」。

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