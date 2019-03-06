靠中國養？ 黃智賢：追求統一是我們的本分

2019-03-06 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕中天「夜問打權」政論節目主持人黃智賢，日前收到國家通訊傳播委員會（NCC）發來的民眾投訴公文，指出她在節目中說的「沒有大陸台灣活不下去」過分親中，甚至涉嫌內亂罪。她今（6日）發文強調，那句話是事實陳述，表示「親中，追求國家統一，根本是我們每個人的本分」，認為接受一國兩制「不會有任何損失」，還能得到前所未有的「強大靠山」。

黃智賢在臉書「黃智賢世界」發文，認為「沒有大陸台灣活不下去」，如同「台灣是中華民國的一個省，台灣人是中國人一樣」，無關立場，只是事實。

她表示，台灣一切法律和體制來自「中華民國」這塊招牌，也因此才得以「光復」，「親中，追求國家統一，根本是我們每個人的本分。」

黃智賢強調，出口中國占台灣出口4成1，每年更對中國出超800億美元以上，相當於2兆4千億台幣，「台灣省根本是靠大陸才養活」的，「誰才是台灣的自己人」？

黃認為，儘管美國不樂見，但兩岸未來勢必統一，所以台灣人要考慮的並非要不要統一，而是想要怎樣的統一。習近平的《告台灣同胞書》說得懇切，大家來談談台灣想要什麼樣的一國兩制，「我們台灣人有什麼顧慮，有什麼喜惡，通通拿出來談」。她強調，「中國人就是自己人」，可以談，「不是中國人，還占中國人的地，那是要談什麼？」

黃智賢說，一國兩制下的統一，台灣不會有損失，「台灣人所珍視的一切，通通都在」，還能得到「我們從來沒有的強大靠山、國際空間、無法想像的寬廣平台」，「沒有大陸，台灣一天都活不下去。而只有統一後，台灣才會活得豐盛開展，無與倫比。這麼簡單的一件事，想清楚！」

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