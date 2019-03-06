中台灣區域治理平台加入雲竹嘉 7縣市擴大合作

2019-03-06 22:21

〔記者張菁雅／台中報導〕「中台灣區域治理平台」原以台中、彰化、南投、苗栗4縣市為主，台中市長盧秀燕上任後，擴大縣市合作範圍，邀請雲林縣、嘉義市、新竹縣加入。7縣市今天在台中市政府舉行幕僚會議，未來將在環保、經濟、交通等議題擴大合作。

中台灣區域治理平台7縣市幕僚會議由台中市副市長楊瓊瓔召集，她說，期待在中彰投苗既有的合作默契與豐富經驗基礎下，未來7縣市共同合作，讓中台灣區域合作成果再創高峰。

台中市政府研考會則說，區域發展機制在各縣市間已有不少合作模式，而中彰投苗區域治理平台更是其他合作平台取經的對象。盧秀燕上任市長後，進一步擴大縣市合作範圍，邀請雲林縣、嘉義市和新竹縣加入平台，新加入及原有縣市首長都給予正面回應。

這次擴大合作的縣市長，多是盧秀燕之前擔任立委的立法院老同事。研考會指出，幾位剛上任的縣市長彼此都有默契，盧秀燕選前即強調縣市合作，應採議題合作取向，除了台灣西半部最關心的空污議題，尤應以經濟為優先。

因此，除了針對以往已達成的觀光、公車、道路延伸等合作成果，今天幕僚會議初步擬定，未來7縣市將往環保、經濟、交通、旅遊休憩、農業發展等議題擴大合作，發揮團結力量，讓7縣市不再單打獨鬥，一起讓「貨出去、人進來」。

研考會也強調，台中市做為7縣市中唯一的直轄市，一定會努力讓合作成果被更多國人看見。

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