爆基隆市議員有「小金庫」 陳薇仲：慷人民之慨

2019-03-06 22:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕時代力量基隆市新科議員陳薇仲在臉書指出，基隆市各區公所有所謂的「精神倫理建設補助費」，同一單位每年最高補助2萬元，但民眾填好申請補助的單子還不夠，上頭需要有議員簽名，才是成功申請到補助的「關鍵理由」，陳薇仲說，不該讓議員用「建議」的方式，用大家的稅金慷人民的慨，她將在2週後的臨時會提案，要求申請單位的資料公開透明，長期要推動檢討修正，讓議員回歸預算審理的角色，而不是球員兼裁判。

對此，基隆市民政處長王榆森說明，「精神倫理建設補助費」是2004年由前市長許財利核定實施，當時也是有議員建議，有些民間團體的成員年紀較大，計畫書不太會寫，較為簡便，於是視實際需要訂定這項辦法，這些預算都要按程序審核，符合主計規定才能核銷，都是透明公開，若議員認為有檢討必要，會再與區公所討論檢討方式。

「這是你辛苦工作繳納的稅金，也是你該知道的議員小金庫！」陳薇仲說，區公所分配給基隆市每位議員精神倫理建設補助費用的「建議」額度是每年40萬元，基隆有31位議員，所以每年至少會有1240萬元讓議員核發給關係較好的單位，再會寫計畫書、再會辦活動、成果將會多好，都不是成功申請到精神倫理建設補助費的最「關鍵理由」，而是要得到該區的基隆市議員簽名。

陳薇仲質疑，在「精神倫理建設補助費」以議員作為核發關鍵角色的狀況下，這筆經費失去了公共化的可能，議員球員兼裁判，不僅讓真正需要經費的單位都要苦苦來拜託議員，而市民也變成冤大頭，每年都要給基隆市的議員40萬，給議員來核發給關係比較好的頭人，以獲得更多的選票。

陳薇仲說，她想查詢誰申請了這些經費、辦過什麼樣的活動，結果統統沒有公開，她會在臨時會提案精神倫理建設方案申請單位的資料公開透明，方便民眾查詢，長期而言，也要推動精神倫理建設方案申請制度的檢討修正，希望核發標準是單位的活動企劃、計劃書內容，而不是「議員的建議單」。

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