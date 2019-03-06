怪鄭文燦太親民？ 江蘇小哥痛批：共產黨的官把你當狗看

2019-03-06 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前被台灣網友暱稱為「江蘇小哥」的中國青年劉大聖，因為在YouTube個人頻道上批評中國體制，並闡述台灣「事實上已經獨立」爆紅。日前他在美國洛杉磯參加了桃園市長鄭文燦餐會後，再次分享心得，對比在中國的經驗，他大嘆，「鄭文燦市長給他感覺很溫馨、很親切，而共產黨的官把你當狗看」！

劉大聖在頻道上分享近15分鐘的影片，影片中大談與桃園市長鄭文燦在本月1日的餐會心得，直說這次經驗讓他印象深刻。一開始劉大聖興奮地表示，不止參加餐會，還「很榮幸」地和鄭文燦拍照、握手，這是他這輩子親眼見過「最大的官」。

他敘述，當天鄭文燦在餐會中高歌兩曲，還發表演說，講了在台灣參加學運的經過，他也才知道原來台灣也有學運。劉大聖說，「鄭文燦市長讓我感覺太親民、太平和」，和他的中國經驗大相逕庭。

劉大聖以自己在中國江蘇的經驗表示，他不曾在中國見過像市長這麼大的官，「因為中國江蘇省的縣委書記出門都要封路啊」，簡直像縣太爺一樣高不可攀。他到政府機關辦護照，卻不熟悉流程，對方只說不是在這辦，他再追問辦事員，沒想到對方不耐煩地嗆聲「自己上網蒐阿」。劉大聖揶揄，中國這種官僚制度很顯著，當官的就是作威作福，憑甚麼和人民握手，直言「你算老幾啊」？

劉大聖大讚台灣的市長就是在崗位上為人民服務。他精闢點出，「權力來自哪裡，官就對哪裡負責」，台灣由人民選票掌握，而中國則是官派，中國就是一副來治理人民的態度。

劉大聖提到，許多中國人還維護獨裁體制，但這體制下的官員貪人民的錢、欺負人民，他認為「真是把你賣了，還替他數鈔票」。最後他感嘆，還是台灣好、還是民主自由好，且愈是體會到自由，愈發現「中國那幫就是監獄」。

另外，針對有人質疑他在美國的生活費來源？懷疑他是否接受了「反華基金」或有人資助，對此，劉大聖澄清，他光是廣告收益就夠支撐他的生活費了。

影片底下網友留言補充，「鄭文燦幾乎桃園有任何活動都會到，為人很親民，在桃園可以常常遇到市長﻿」、「我媽是廁所清潔員，之前掃廁所遇到前任行政院長一個人來上廁所，他還會關心我媽工時、工資之類的狀況﻿。

也有網友以簡體字留言表示，「這種影片若讓中國防火牆內的人看見，很多人都會被喚醒，再麻木的人也懂這道理」。

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