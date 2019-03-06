高雄人口減戶數反增 網怒：人出去投資客進來！

2019-03-06 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前曾發下豪語，表示要讓高雄未來人口增長至500萬；不過根據高雄市政府民政局資料，今年2月人口數較1月少了11人，戶籍數卻增加518戶，也讓網友質疑根本是「人出去，投資客進來」。

有網友在今（6）日在PTT上轉貼了高雄市2月與1月人口的比較，發現高雄設籍戶數明明增加了518戶，人口數卻不增反減，質疑「說好的『人進來』 貨出去 高雄發大財呢？說好的北漂青年回高雄呢？說好的高雄人口十年要達到500萬人呢？韓流發威，但大家都不搬到高雄住，反而搬離高雄」；臉書粉專「只是堵藍」也轉貼了相關圖，酸溜溜地表示「窮人出去，投資客進來，高雄發大財」。

對此，有網友解析表示，此現象可能是有許多原本設籍在高雄的人外移到其他縣市工作、生活；也有較偏激的網友認為，「根本就是投資客設籍高雄，準備『發大財』」！

其他網友也紛紛留言表示，「韓流發威囉」、「韓導說醉話也有人信」、「任期四年可以開十年的支票」、「我高雄人我以高雄為恥選出這樣的市長」、「馬上破功」、「北漂青年到底啥時要回去」、「開始看破手腳囉」、「投資客都進來囉」、「韓導最重視承諾惹」、「潮水退了，褲子也沖走了」。

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