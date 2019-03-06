立委補選》余天3/10造勢晚會 時力立委林昶佐跨黨站台

2019-03-06 17:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨衝刺3月16日立委補選，今於中央黨部發布「為台灣行作伙」MV，為黨內新北、彰化、台南立委補選候選人選情加溫。民進黨秘書長羅文嘉表示，民進黨規劃3月10日於新北舉辦晚會，為民進黨新北立委補選候選人余天造勢，除了有黨內的行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、立委蕭美琴、文化部長鄭麗君、交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰站台，也請來時代力量立委林昶佐跨黨派支持。

3月10日下午則在台南舉辦造勢活動，拉抬黨內台南立委候選人郭國文，前閣揆賴清德、立委管碧玲等都會到場；彰化造勢活動則在3月14日晚間舉行，拉抬黨內彰化立委候選人黃振彥。

民進黨今並發表由樂團滅火器配樂的「為台灣行作伙」宣傳影片，片中記錄民進黨三位候選人勤走基層的畫面。民進黨發言人李問表示，這隻影片是由三名候選人行程中的實際拍攝，代表民進黨走出來、動起來的精神，希望透過滅火器樂團歌曲，讓年輕朋友更重視和關心3月16日的立委補選。

羅文嘉則喊話，民進黨經過去年最辛苦的時候，希望民進黨能站起來的朋友務必出來投票，不僅民進黨需要你，台灣也需要你。

曾參與立委補選的民進黨立委蕭美琴今也與會。她表示，補選是在正式選舉中間，代表黨是否能重新站起來，以及基本精神，有其意義存在。當時她參與補選，是在2008年民進黨面臨極大考驗時，黨要團結再起的過程。現在，歷經去年9合1大選，也需要所有鄉親「行作伙」，給他們力量面臨這次補選。

媒體追問，台北市長柯文哲曾表示若有需要，願意為余天站台，民進黨對此態度為何？羅文嘉則回應，沒有收到正式消息，比較難評論。

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