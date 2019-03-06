韓國瑜今又請假！ 他怒：高雄真的選出「一直玩市長」啊

2019-03-06 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕市長怎麼了？有「新戰神」稱號的基進黨發言人陳柏惟今日PO出一張截圖，只見高雄市長韓國瑜今日又要請假；這也讓他憤怒：「高雄真的選出一直玩市長啊！」

陳柏惟今日在臉書PO出一張高雄市的電子系統公告截圖，只見公告寫著「本市市長於本（108）年3月6日8時至17時30分請假1日，請假期間職務由葉副市長代理，並請留意公文署名。（公告對象：全部） 108/03/06）」對此，陳柏惟怒轟：「四年前以為連勝文很扯，結果高雄真的選出一直玩市長啊！」

陳柏惟也PO出另一張只有3個人腿部的模糊照片，表示「為什麼連在台北都會看到你，喬中國黨總統初選還是國共論壇？」似乎暗示指照片中其中一雙腿的主人正是韓國瑜；最後，陳柏惟也將選民、市長比喻為老闆與業務的關係，他表示「提醒各位慣老闆，你們家的業務好不好，要由你自己做功課跟長智慧判斷，不要相信當他小三的公關或媒體會跟你報告真相，醒醒啊台灣人！這業務的經歷只有吃軟飯啊」！

對此，網友也紛紛在貼文下方留言表示「又請假啦？咦等一下我怎麼會說又」、「是又双叒叕請假」、「市長又喝太多了逆」、「所以其實選上市長的是副市長」、「高雄人的魂快回來呀！怎麼會讓這種人選上市長」、「下次有上班再公告啦」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/