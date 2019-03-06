為了柯呈枋 中市議員互嗆「噁心的大人」、「小孩子不要講話」

2019-03-06 17:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今日開議，為了帶職參選的台中市政府參事柯呈枋是否備詢，議員砲聲隆隆，國民黨議員羅廷瑋抨擊民進黨雙重標準，並嗆「你們這些噁心的大人」趕快開會；民進黨議員賴佳微則反嗆「你是小孩子，不要講話」。

市議會臨時會一開議，就為了柯呈枋是否備詢爭論不休，議長張清照兩度裁示休息，一直到下午都無法討論議程。今年29歲的羅廷瑋是新科議員，他發言表示，他很期待開議，希望趕快進行議程，他不恥民進黨議員雙重標準，現在要求柯呈坊到議會備詢，但在上屆議會，有議員要求市府顧問方昇茂到議會報告，當時民進黨議員是如何阻擋的？「你們這些噁心的大人們」不要浪費時間，趕快開會。

民進黨議員林德宇立即起身拍桌回嗆，他上午也針對柯呈枋一事發言，羅廷瑋已涉及公然污辱，羅廷瑋則回說，「我有言論免責權，你可以去告我」。

民進黨賴佳微也聲援林德宇，嗆羅廷瑋說「你是小孩子，不要講話」，並要求主席將羅廷瑋送紀律委員會。羅廷瑋則頻頻叫賴佳微「阿姨」，讓賴佳微火冒三丈。

被議員稱為「阿姑」的國民黨團書記長張瀞分則緩頰說，大家冷靜一點，要珍惜議會殿堂上所有一切，因為這次是臨時會，會期時間短，很多議程沒有排進去，等4月召開定期會時，就可以踴躍提出議題、好好討論。

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