吳敦義談「白賊義」由來 王玉雲兒子駁「名字可取錯，綽號不會錯」

2019-03-06 15:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席吳敦義接受媒體專訪，談到「白賊義」由來，暗指是1994年、前高雄市長王玉雲安插兒子擔任副市長不成，而批評他是「白賊義」。對此，王玉雲次子王世雄今天下午出面駁斥，並酸說「名字可以取錯，綽號不會錯」。

吳敦義長期受到「白賊義」外號困擾，根據平面媒體的專訪，吳敦義提及1994年首次高雄市長民選，他參選獲勝，當時有2席副市長，他邀請已故的黃俊英以及林中森出任，但有大老提醒，可請某位家族的兒子來當副市長職務，他說沒缺了、不可能，因此該位家族的大老就批評他是「白賊義」。

吳敦義說，1998年市長選舉，他受到該家族議員反制，輸了4千多票，這就是代價。但該家族掏空銀行高達900多億元，若是當年他讓了一步，外界一定會指手畫腳，他這一輩子就全部掛掉了。

遭影射的前高雄市長王玉雲次子王世雄，今天下午首度公開出面駁斥。他說：「政治人物的謊話比病毒還可怕」，1994年吳敦義要選民選市長前，前總統李登輝找他父親王玉雲（已過世）、大哥王志雄及他到總統府，李登輝希望王玉雲當他競選總部委員，他父親答應了。

王世雄說，李登輝接著要求王志雄當吳敦義的副市長，他父親當場反對，認為這是不可能的，因為吳敦義與王志雄兩人個性不合，且吳敦義要入閣進中央，屆時高市府所有財政爛攤子要王志雄接，他父親因此嚴正反對。

王世雄強調，其次，「白賊義」的綽號是當時高雄市民進黨市議員黃昭星、郭玟成，在議會總質詢時，對吳敦義提出的批判，民間友人告訴他父親，他父親覺得很符合社會一般對吳敦義的風評，他父親只是附議而已，並沒有提到吳敦義是「白賊義」這3個字，因為他父親沒有那麼有幽默感。

王世雄表示，「白賊義」也不是一個人說了算，一個為人老實、正直的人，是不會讓人家有這樣的風評。

王世雄並酸說，吳敦義在民間的風評不佳，肯定是因為他的言行舉止與表現，才會讓民眾普遍有這種印象，這不是一個人能造成的，「名字可以取錯，綽號不會錯」。

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