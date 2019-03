外交部長下週訪美西演講 談台美印太夥伴關係

2019-03-06 14:54

〔記者呂伊萱/台北報導〕政治人物相繼訪美,桃園市長鄭文燦正在美國訪問,台北市長柯文哲也將於本月中訪美。外交部今天公布,外交部長吳釗燮應洛杉磯事務協會(Los Angeles World Affairs Council)邀請,將於3月11日以「台灣:美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」,在洛杉磯發表演講。

桃園市長鄭文燦近日訪問美國,會晤白宮、國防部及國務院、參眾議員等官員及政要,因罕見頻繁公開行程,受到矚目。鄭文燦4日也到訪美國副總統彭斯去年發表重要演講的哈德遜研究所,並以「台美中關係」為題進行專題演講,評及中國追求富國強兵的民族主義,和帶著支配思維的對外政策。

鄭文燦也提到美國的印太戰略說,印太戰略可以平衡中國崛起所帶來的扭曲,在安全、繁榮,以及印太地區政府的良善治理、人權的賦權,都能獲得更大力量。台灣有能力做對外援助,與美國的經貿互補關係,在印太戰略底下,也可以做美國忠實的民主夥伴以及經濟合作的夥伴。

外交部今天則發布新聞稿宣布,吳釗燮將於3月11日在洛杉磯世界事務協會午餐會中,以「台灣:美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」(Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific)為題發表專題演說。

根據洛杉磯世界事務協會網站,該演講將於洛杉磯Millennium Biltmore Hotel飯店舉行,協會並以「台灣外交部長」介紹吳釗燮,並附上中華民國國旗。

洛杉磯世界事務協會是無黨派色彩的非營利組織,成立至今已超過60年,旨在促進美國人民與外界交流,歷年邀請國際事務領域重要人士赴洛城演說,包括超過250名外國元首與政府官員等。前外交部長林永樂也曾於2013年應邀前往,以「台美關係-在政治、經濟與安全的堅強親密夥伴」為題發表演講。

