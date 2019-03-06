蘇澳公所蔣介石銅像再掀波 台灣史學者籲全面撤出公共場所

2019-03-06 14:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮公所廣場的蔣介石騎馬銅像，曾在2005年底被綁上繩索扯落地面，相隔14年後被噴漆塗鴉，台灣史學者、宜蘭縣228受難家屬關懷協會理事長張文義認為，蔣公銅像應全面撤出公共場所，減少爭議衝突。

蘇澳鎮公所大樓前方的蔣介石騎馬銅像，已有37年歷史，銅像重量估計500公斤，是宜蘭現存最大的蔣公銅像，銅像下方基座正反面，原本各有2句標語，正面是「永懷領袖」，反面「民族救星」。

2005年12月中旬，蘇澳鎮蔣介石銅像被人用繩索繫住，繩子另一端綁上貨車，以車子動力把銅像扯落地面，當時適逢民進黨在宜蘭縣長選舉敗選，24年綠色執政被終結，這起「蔣公落難」事件，引起諸多揣測。

當年蘇澳鎮長李坤山重修銅像，去除「民族救星」，保留「永懷領袖」，蔣孝嚴以蔣家後代身分獻花致意，歷經14年，李坤山兒子李明哲當選鎮長，就在「蔣公逝世紀念日」前夕，銅像被不明人士塗鴉再掀波瀾。

張文義今天造訪蘇澳鎮公所，恰巧目睹蔣公銅像被塗鴉，對此五味雜陳，他建議銅像遷移他處，騰出空間規劃為更具特色的小公園，以公共空間概念，提供居民遊憩使用。

張文義說，蔣介石有功有過，站在台灣歷史來看，與228、白色恐怖有密切關係，他的銅像最好撤出公共場所，各界可透過理性方式處理，採取塗鴉噴漆洩憤，恐造成社會對立，不贊成這種非理性行為。

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