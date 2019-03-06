鄭文燦：中國高軍事活動頻率 帶來區域和平挑戰

2019-03-06 14:14

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間3月4日前往華盛頓特區參加哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，以「美國印太戰略下台灣的角色探討」進行專題演講時指出，雖然中國訴求睦鄰政策，但在釣魚島、南海造島以及在台灣海峽，中國高軍事活動頻率，造成亞太地區對於中國崛起所帶來區域和平的挑戰，抱著非常高度懷疑的態度。

鄭文燦首先提到，美國副總統彭斯不久之前還在這裡演講，他的這個演講是非常重要里程碑，對中美關係、台灣發展都有深刻轉變，他相信演講提出議題非常值得進一步討論。

他說，美國在戰後對台灣援助，讓台灣經濟發展、民主政治同步完成，造就華人世界民主典範；反觀中國實施改革開放政策，雖然經濟獲得巨大成果，但並未帶來威權政治轉變，到現在為止，中國還是一黨專政，中國必須要做改變，而不是改變美國，相信美國造就的世界，會是更和平、更民主、更繁榮的世界。

鄭文燦也提到，桃園有個冷戰時期空軍基地叫做「黑貓中隊」，在美國中央情報局協助下深入中國內陸高空照相，當時有28位飛行員完成了220次任務，最後折損了12架U-2偵查機、10位飛行員殉職，付出非常大代價，當時台灣如果沒有美國支持，現在的民主台灣也許不復存在。

鄭文燦說，習近平時代，提出了中國夢、一帶一路、2025中國製造，這些訴求背後的出發點仍是中國民族主義，主要的核心仍然在追求富國強兵，這也說明為什麼解放軍在中國對外政策上扮演重要角色，而中國舉辦北京奧運，大家希望中國更開放，但中國卻自我理解成萬邦來儀；像中日爭執的釣魚台議題，以及台灣問題、南海議題，在中國都被視為是「核心利益」，所謂核心利益就是寸步不讓，這跟用和平對話解決國際爭端的文明價值來說是背道而馳。

鄭文燦表示，台灣新南向政策援助35億美元，而在美中貿易戰下，台美之間在智慧財產保護和防止工業間諜方面有很大共識，企業文化也較相近，相信未來台美企業就高科技產業合作更緊密，這是趨勢所向，最近台灣政府向美國購買250億美元的天然氣長期合約，軍購也增加，今年國防預算也提高了5%。

鄭文燦說，在美國印太戰略下，台灣扮演的角色包括挹注新南向國家建設，其次是持續擴大台美間經濟、能源及國防等多方面合作，事實上，台灣在印太戰略的重要性，除民主價值共識，還可以展現台灣從東北亞到東南亞的「第一島鏈」重要地理位置，再加上「亞洲再保證倡議法案」重申對於台灣國安承諾，都為台美關係及印太戰略佈局打下了堅實基礎。

鄭文燦說，蔡英文政府表達維護現狀、不改變現狀承諾，但還是要防止現狀被改變、被破壞，對美國而言，台海和平的現狀不應該被破壞，站在衝突管理的立場，應該給予中國的軍事活動相對限制，而給台灣更大的力量，讓台灣有更大參與國際組織空間，對於整個區域安全或是合作架構才是有幫助的，這是未來印太戰略底下，可以促進亞太地區和平的重要方法。

鄭文燦提到，中國巨型企業背後有政府全力支持，包括土地、補貼、租稅，甚至技術強制移轉、智慧財產權竊盜，如果讓更多產業生產基地，從中國分散到ASEAN（東南亞國協）、印度或台灣，對整個平衡的機制會有更大的影響。

鄭文燦最後提到，台灣離中國最近的，雖然有著同樣的語言，但基本價值分歧非常明顯，同樣的，台灣跟美國雖然語言不同，但有同樣民主價值、經濟自由、個人權利保護，是完全一樣的，台灣是美國最堅實的盟友。

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