當一天和尚敲一天鐘！他明日退休 今照樣主持會議

2019-03-06 13:52

〔記者謝介裕／南投報導〕 當一天和尚敲一天鐘！

南投縣政府今日上午10時許，舉辦八卦山脈風景特定區細部土地使用「市地重劃」開發說明會，現年65歲的觀光處長王源鐘，將在明（7）日正式屆齡退休，但今日仍未休假，且主持該會議，依舊堅守崗位，扮演好地方民眾與縣府溝通平台的角色，十分難能可貴。

王源鍾是農家子弟，1974年竹山高中畢業後，礙於家境無法繼續升學，便在家務農，並配合當時中央農業政策當起「養蠶人家」，惟在10年的養蠶歲月中，他仍不忘利用工作空檔進修，72年考進名間農會工作後，83年又考上乙等特考，並分發到南投市公所服務，87年調派南投縣政府，一路從基層不斷向上努力，也才能有今日處長的榮銜，整個打拚過程，就像一部勵志書籍，醒世莘莘學子英雄不怕出身低，只要努力終有成功的一日！

王源鍾擔任縣府觀光處長6年來，足跡遍及全縣13鄉鎮市，從南投市天空之橋、竹山瑞龍瀑布觀景台、清境高空景觀步道等諸多觀光設施，也都是在他手中完成的，並配合縣長林明溱領導的縣府團隊，共同打造南投成為「觀光首都」的目標邁進，對縣內觀光業者而言，他，永遠是亦師亦友的「觀光處長」。

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