日方「不考慮」與台安保對話？日台交協：沒有評論

2019-03-06 13:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統日前表示盼與日本進行安保對話，媒體引述日本外務省回應，指日方目前沒有在考慮。日本台灣交流協會今天表示，不太清楚事實，沒有評論。

蔡總統在二月底出刊的《產經新聞》專訪中，首次公開表示希望與日本直接進行安保對話。

中國官媒《環球時報》昨報導指出，日本外務省國際報導科接受《環時》獨家採訪時回應，「日本政府不考慮與台灣就安保領域進行對話。日本對台立場遵守1972年簽署的《中日聯合聲明》，和台灣維持非政府實務關係，沒有任何改變」。台灣《中國時報》與《聯合報》也引述不具名外務省人士消息，報導相同內容。

外交部發言人李憲章昨天回應媒體詢問則說明，蔡總統所言是外交部針對國家安全以及區域內和平基調，盼促請國際社會重視這樣和平發展的主流思維，這樣的工作一直是努力的目標。此呼籲不只針對日本，希望區域內各國正視印太區域現狀改變的現實，建議就非傳統安全領域加強對話、合作。

至於中國媒體報導稱「日方不考慮」與台灣媒體指「日本打臉小英」等報導，李憲章說，有收到日方訊息，向我方說他們有回應中國的關心、詢問。

日本台灣交流協會今天回應記者詢問表示，交協不太清楚事實情形如何，還在了解中，外務省立場可能是那樣，但外務省官網上沒有。因為不太清楚事實情形，沒有評論。

中央研究院近代史副研究員林泉忠正在東京訪問，昨在臉書表示，他和外務省友人聚餐後知悉，《環球時報》報導「不考慮」的回應，並不準確，原話是「考えていない」，中文準確翻譯應該是「沒有在考慮」。語意上，「沒有在考慮」與「不考慮」並不相同。

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