「王柯會」被喊卡 柯文哲證實：王金平7日宣布總統太敏感

2019-03-06 13:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕表態參選2020的前新北市長朱立倫，昨拜會政壇人氣王高雄市長韓國瑜。台北市長柯文哲今早被問及「朱韓會」看法，以及今天韓國瑜北上，兩人會否見面，柯皆稱不曉得該行程。談到另一位有意參選總統的前立法院院長王金平，也傳出有和柯文哲排碰面，柯則證實本來有排「王柯會」，但因王金平7日要宣布選總統，對方認為時機太敏感，所以先取消。

柯文哲即將於本月16日訪美，但桃園市長鄭文燦昨搶先在臉書貼出走訪白宮的照片，稱有和白宮、國防部及國務院的官員會晤，媒體今早問柯，對於綠營官員訪美拜會層級比他的還高，是否刻意跟他作對比？柯淡定說，這也沒有關係，反正台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣，其實要很多人被看見，這樣台灣才會被看見，柯並稱外交本來也不是一個人，要很多人一起去做才有辦法。

至於是否考慮到白宮參訪，柯表示自己的態度是這樣，沒有特別說去那裡，華府的行程大部分就拜託AIT（美國在台協會）去處理，客隨主便，柯也表示自己常常說不爭就是爭，現在說要去哪，何必那麼麻煩，乾脆對方排去那裡，他就去那裡，這樣比較簡單。

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