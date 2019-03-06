將修法新違建半年內可補照？ 柯P：尚未確定

2019-03-06 13:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，文化大學大典館上月13日發生火警，造成2人受重傷，同日晚間北市府建管處證實大典館的5樓以上屬於既存違建。台北市長柯文哲原本有意修「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」，刪除違建補辦建照程序，禁止程序違建走後門補照，但副市長彭振聲在2月27日的市政會議中決議放寬，改為新違建可在半年內補照。

對此，柯文哲今早到內湖區體驗草莓休閒農業，會前受訪僅說，目前修法尚未確定。柯指出，過去政府常訂出沒有辦法遵守的法令，法令應該是訂在那裡，大家都做得到，這樣才能夠遵守。

他直言，台灣一直不是一個法治國家，很大理由是因為大家常常訂出沒有辦法遵守的法令，所以他也要求法令要務實，所以很多補建照的程序、SOP（標準作業程序）他看了也很不滿意。

柯也說，他認為看到個案不應該想個案，而是要作通案處理，所以市府會再擬案，最後確定之前還是要廣徵社會意見，畢竟政策決定的三個因素，民意、專業、價值，所以目前（修法方向）還沒確定。

媒體追問柯，原本不能補照，現在拉長到半年期限，是否可接受？柯表示，如果現在還有很多要補照的，要給對方時間補完，但這件事還在還在擬案，也不要因為文化大學一個個案來處理，而是看全市通案要怎麼處理。

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