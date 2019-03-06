柯呈枋帶職補選彰化立委 中市藍綠無黨議員皆不滿

2019-03-06 13:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今日開議，台中市政府參事柯呈枋帶職參加彰化縣立委補選成為焦點，不僅民進黨團要求他備詢，國民黨、無黨籍議員甚至要求他辭職，還說「市府不是垃圾桶」。市長盧秀燕則表示，柯呈枋參選即請假均符合規定，市府無法不准。

台中市議會臨時會一開議，議場就為了柯呈枋吵得不可開交。民進黨議員高喊「台中騙錢、彰化騙票，盧秀燕踹共」，黨團總召李天生指出，柯呈枋獲聘為台中市政府參事，領台中市民的納稅錢，報到當天即請假，回彰化參選，他昨天已要求柯呈枋到議會備詢，柯呈枋不來備詢，就是藐視議會。

盧秀燕表示，她詢問過人事處、法制局等相關機關，柯呈枋是現任公務人員能否參選，相關機關都表示現任公務員也是人民，有參政權，可以依法參選，請假也完全符合規定，帶職參選過去有例可循，因此，市府無法不准他。

但國民黨團書記長張瀞分認為，此事觀感不好，柯呈枋既然要參選就該辭職，專心去選立委。議員劉士州也建議柯呈枋學習盧秀燕，在投票前辭職，以示決心。

無黨籍議員陳清龍則說，柯呈枋帶職參選雖然沒有違法，但他應該展現魄力，辭職參選，不要抱著沒選上就回到市府的想法，「市府不是垃圾桶」。

民進黨議員林德宇曾任彰化縣政府新聞處長，他指出，柯呈枋去年12月就在彰化跑行程，地方都知道他要參選，盧秀燕不該為了做人情，讓他擔任市府參事。

盧秀燕則表示，柯呈枋是人才，所以她上任市長當天就發文商調，後來的演變不在她意料之中，如果知道柯呈枋會被國民黨徵召，她不會用這個人事案。盧秀燕也說，依照「行政中立法」規定，柯呈枋在參選期間不能執行公務，所以他不能到市府、議會，否則會違法。

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