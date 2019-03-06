立委要華航高層下台 林佳龍：若罷工就走人等於鼓勵罷工

2019-03-06 12:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華航空機師今年大年初四展開為期7天的罷工活動，造成上萬名旅客行程延宕，旅行業損失難以估計。立委曾銘宗今天在立法院數度質問交通部長林佳龍何時要華航高層負責，並要求給出時間表。林佳龍不願當場承諾，表示若每次罷工都要有人下台負責，只會鼓舞罷工事件發生。

立委曾銘宗表示，華航機師罷工長達7天，造成社會困擾，事件發生至今華航高層都未對外界負責，2015年台灣企銀罷工4天，當時董事長、總經理雙雙下台以示負責，難道華航這次不用負責嗎？

林佳龍表示，華航是上市公司，應回歸公司治理，交通部正在釐清相關責任，但不應該一有罷工發生，就要有人下台，這樣只會更鼓勵罷工事件發生。

但曾銘宗對林佳龍的言論表示不滿，認為交通部打算一拖再拖，等社會淡忘就沒事了，更問林佳龍若承認無權決定華航人事，他將在立院院會直接詢問閣揆蘇貞昌。

曾銘宗更要林佳龍當場給出華航高層下台的時間表，但林佳龍不肯，曾銘宗接連喊出6月、年底，林佳龍都未答應。

林佳龍表示，整起罷工事件需要釐清責任，不是隨便講一個時間就要誰走人；且這件事主管機關為勞動部，是因為處理不好，工會點名交通部出面處理，交通部勇於承擔也希望檢討後能有所改進，但他認為交通部角色也應該要被釐清，不然以後所有罷工都要找交通部。

由於雙方爭執許久都沒有結果，加上曾銘宗發言時間已過，最後由召委陳雪生提出，要求交通部在6月底針對華航機師罷工事件提出檢討報告，但不是討論人事去留。

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