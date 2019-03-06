新建農地違章工廠爭議 政院要修法由中央代拆

2019-03-06 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕地球公民基金會等多個環保團體今天上午赴行政院抗議，抨擊新建農地違章工廠應拆未拆，行政院由政院經濟能源農業處參事呂貞慧代表政院接下陳情書，由於拆除違章工廠是地方政府權責，但縣市恐因複雜的政治考量不敢拆除違章工廠，呂貞慧受訪表示，若地方政府不願拆除，行政院將提出的「工廠管理輔導法」修法有中央代為拆除的條款，由中央代為執行。

至於環保團體推估蔡政府上台後已有1萬多家新建農地違章工廠，1年就增加5000家。呂貞慧說，她的認知是應該沒有那麼多家，因為工廠有其定義，要有一定的動力、規模，有些可能是鐵皮屋、倉庫、物流等，政府有在做清查，但清查計畫尚未出來。

呂貞慧上午受訪表示，行政院政務委員張景森非常重視此事，2016年520之後的違章工廠不允許新增，這點歡迎環保團體提出檢舉，有關吹哨子條款也會納入「工廠管理輔導法」修法，行政院長蘇貞昌日前特別強調，不准新增違章工廠，高污染這類的都不行，至於中高污染的工廠希望輔導進入工業區，低污染的則會針對製程做重新檢視，蘇貞昌院長與張景森政委都希望不要再開闢新農地來容納違章工廠，因為這是在破壞農地。

對於外界質疑中央與地方互踢皮球，呂貞慧說，因為主要執行是縣市政府，若縣市不做，會研議在法中訂定中央代為執行條款，但因牽涉地制法，會做更詳留的研議，包括改善期、處罰鍰等，要有細致的配套，政府後續會有完整的方案提出。

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