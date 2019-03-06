吳敦義：4月初到5月初宣布是否參選總統

2019-03-06 11:52

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020，國民黨主席吳敦義今天表示，他自己是不是參選總統，會在4月初到5月初作決定，他也強調，不會將沒有領表卻民調高的人列入，畢竟黨沒有這規定，也不會更改，才不會被誤會是為誰量身訂做。

國民黨今上午舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，並邀歷任黨主席、副主席茶敘，進行不到1小時，吳敦義會後受訪表示，在茶敘時是提及316立委補選選情，大家都非常關切，希望這4席補選都能旗開得勝，團結一致，共同維持延續勝利的氣勢。

媒體詢問是否不排除「萬分之一」的機會參選總統？吳敦義說「不不不」、「我沒有這樣講」，他只是講可能有徵召的狀況，但不會是所謂二階段。

吳敦義首度指出，他自己是不是參選，「我會在4月初到5月初做決定」，國民黨依照過去往例，凡是立委跟總統一起舉行選舉，都是1月投票，因此依照過去程序跟流程，大概都是4月初左右先公告，讓大家領表，請黨員連署，達到一定連署，5月初辦理登記，5、6月間黨內初選機制會完成大部分，大概7月提報給全代會認可，推出正式候選人。

吳敦義強調，會依照過去的流程來辦，既不會太早，也不會太晚，不必急在這時候就去表態﹔希望國民黨找出合適的候選人，就像縣市長、議長人選一樣，「我們會很謹慎、很公正」。

是否會把沒領表卻民調高的人直接拉入民調？吳敦義說「不會」，強調這是黨的規矩，他們都不去修改，現在不能改變這種機制，不要更改也比較好，比較不會被誤會為誰量身訂做，照規矩來做比較安全，比較公道，不會修改黨章，會照規矩做事。

此外，對於將前總統馬英九納入不分區第一名，吳敦義表示，沒有這個事，從來沒有動過這個念頭。

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