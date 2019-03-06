更改獨裁者路名從台南做起！議員：應改「湯德章路」

2019-03-06 11:29

〔記者蔡文居／台南報導〕3月13日為湯德章侓師殉難日，台南市議員李啟維今天質疑，全世界絕無僅有在紀念228事件犧牲的台灣烈士，旁邊就是屠殺他的元兇蔣介石的路名，這是何等的諷刺，他要求更改獨裁者路名應從台南做起，將中正路改為「湯德章路」。

李啟維表示，228事件之後，因為湯德章堅決不交出年輕學子的名單，3月13日被國民黨軍隊押車遊街示眾，在現今的湯德章紀念公園槍決從容就義，也因為他的犧牲而救了無數的台南鄉親，死傷沒有其他縣市那麼多，呼籲台南市政府應把獨裁者中正路名改為「湯德章路」，以表示真正的道德勇氣。

李啟維表示，蔣介石是在台灣實施戒嚴統治，無數的台灣人民受苦受難，每當我們在紀念228事件的時候，我們的城市、鄉村卻充斥著獨裁者的路名，叫台灣人民及受難者家屬情何以堪，難道我們能視而不見嗎？

他表示，政府不把大街小巷獨裁者路名改掉，轉型正義都是假，國民黨從過去到現在用盡各種理由傾全力反對，這也是造成全國沒有任何一條中正路被改掉的原因，他希望台南市政府能學習湯德章烈士的道德勇氣，更改獨裁者中正路名就從台南開始。

李啟維表示，現在任何資料都是電腦設定，把中正路改成湯德章路只是舉手之勞，其它幾號、幾巷、幾弄還不是照舊，問題不就解決了嗎？把獨裁者路名改成具有紀念價值的路名，反而有利於台南市因歷史而偉大受人尊敬，對城市的行銷和觀光的發展都會有所幫助。

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