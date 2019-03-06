三重立委補選》鄭世維要結合宮廟發展長照

2019-03-06 11:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選公辦電視政見發表會今天早上舉行，國民黨候選人鄭世維抽中2號發言，喊出「榮耀三重」，讓三重發大財、新北發大財。承諾未來為新北市爭取更多統籌分配稅款、修《都更法》放寬容積率、增設停車場以及增加托育和托老名額。

鄭世維也細數2006年擔任縣議員時爭取的建設，包括爭取打通永安北路涵洞、新北市立聯合醫院三重院區擴建、蘆洲分局和派出所改建以及重新橋下市集整頓等。

鄭世維說，三重、蘆洲的宮廟都熱心公益，將結合宮廟資源，發展長照，照顧長者。

鄭世維表示，三重停車空間嚴重不足，將會爭取前瞻建設更多停車空間；並修法《都更法》，放寬容積率，提高建商誘因；也要增加托育、托老名額。

鄭世維說，三重天台戲院一帶過去和西門町一樣熱鬧，現卻逐漸沒落，未來會重振以天台戲院維中心，重振三重北區，活躍三和夜市、文化北路一代的商業發展；更提到今年在三重大台北都會公園舉辦、剛落幕的新北燈會，參觀人次創新高，未來會發展「燈會經濟」，故肚子、拚經濟。

鄭世為說，自己的知名度不是百分百，但保證服務百分百，他的資歷完整，擔任過縣議員、果菜公司副總經理，近年也常上政論節目，希望選民給年輕人機會。

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