獨家》政院禁採購中國產品處理原則 國安會關鍵整合

2019-03-06 09:12

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府要擴大禁用中國資通訊等產品，將由行政院發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」，據悉，因涉及國安，目前由總統府國安會進行關鍵整合，國安會日前邀行政院相關部會及機關會商，釐清對中資以及中國資訊服務軟體等定義，以供中央各部會等公務機關判定禁止採購的中資企業產品，由於問題複雜，會議已下達封口令，與會者被要求不得對外轉述。

涉及網路間諜活動引發美國強烈疑慮的中國中興通訊，以及中國政府持股逾40％、曾受命中國官方監控新疆維吾爾民族的中國監視器製造大廠海康威視，以及頻頻捲入中國政府主導網路間諜活動的聯想電腦，未來都有可能被蔡政府列為禁止採購的中國企業名單，國安會正與行政院會商，盼能將中資等定義界定得更清楚以便於公務機關有所依循。

不過，府院相關官員表示，有關處理原則與可能的企業清單還在討論，相關部會最後階段正在比對與釐清對中資等定義

這也將是蔡政府繼禁止公務機關使用中國華為產品之後，進一步將訂定的中資企業禁止採購名單，引發外界高度矚目。

府院相關官員表示，行政院正研訂的「各公務機關使用陸資產品處理原則」，考量兩個原則，首先，不希望給外界有蔡政府逢中必反的印象，政府是務實、審慎處理此事，其次，也不希望將這項屬於行政命令的處理原則訂得太寬鬆，以讓部分中資企業有縫隙可鑽。

有關這項行政命令的適用範圍，除了將要求行政院所屬各部會等中央公務機關遵守外，國營事業也將禁止採購中國資通訊等產品，官員表示，有關國營事業也將適用的大方向目前並沒有要改變。

據悉，國安會在2月27日邀行政院相關部會進行整合會議，國安會已不只一次召開類似會議，為求慎重起見，並避免外界有所誤解，行政院不僅先前召開跨部會會議研商，行政院長蘇貞昌的幕僚也反覆討論，再由國安會進行整合。

行政院原本對外表示將於1月底公布「各公務機關使用陸資產品處理原則」，並規劃3月底前發布一份中資企業品牌清單禁止採購，目前公布時程已延後，相關官員表示，有關處理原則究竟何時發布，目前沒有預定時間表。

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