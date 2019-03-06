高雄發大財？民眾向韓國瑜陳情租不起房子

2019-03-06 07:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄發大財？高雄市長韓國瑜昨晚夜宿運匠家裡，今天一早起床，卻遇到民眾陳情，一婦人指她租不起房子，希望韓國瑜不要讓房價飆漲，否則一輩子住不起。

韓國瑜昨晚夜宿66歲運將段金成家裡，段某開計程車27年，沒有任何違規紀錄。

韓國瑜今早起床時受訪表示，兩人昨晚聊一聊成長經驗、開計程車甘苦談，這位運將很知足，只要觀光客多一點就更快樂了。

針對昨晚與小黃司機的座談，韓國瑜表示，他會請高雄銀行研究，針對高雄觀光業的食衣住行，能不能自己開發一套手機支付系統；其次，計程車司機紅線臨停被開罰單，要用大數據抓出來，是否有檢討空間；第三是左轉燈時間是不是不夠？造成運將不方便，會做一調查。

不過，韓國瑜前往吃早餐的路上，有民眾向他陳情，一名婦人告訴韓國瑜，她快租不起房子了，尤其高雄空房子還那麼多，希望韓國瑜不要讓房價飆漲，否則一輩子住不起，她也建議閒置學校是否能多利用。

對此，韓國瑜表示他會請當地議員，與陳情的民眾聯絡。

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