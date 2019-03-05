國民黨總統初選留徵召伏筆 藍委：制度要明確

2019-03-05 22:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選留下徵召伏筆，埋下分裂隱憂，國民黨立委憂心，所謂二階段可能重演「換柱」，如果真有二階段徵召可能，呼籲黨主席吳敦義與表態參選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平談，必須所有人同意，制度要明確，否則參加初選的人一定會覺得不公平。

2020總統大選開打，國民黨總統初選雖確定採「七三制」，但卻留下「萬分之一」徵召伏筆，國民黨立委林為洲今天上廣播節目，認為這次總統初選雖採「七成民調、三成黨員投票」的原制，但卻把半數以上參選人同意可採「全民調」的制度給刪除，基本上這次總統初選仍是特別辦法。

林為洲也指出，所謂保留徵召的可能，並沒有明確規範在什麼情況下可以採取徵召？透過什麼機制徵召？機制不明下，會讓黨內產生擔憂是不是從「法治」變成「人治」？對黨內團結及改革不是好事。

林為洲認為，會有徵召的問題浮現，就是高雄市長韓國瑜所產生的「韓流」，既然「七三制」已定，解決方式只有兩種，一種是在初選前就協調好共推候選人，另一種方式是要讓讓韓出來參加初選，進入制度內，絕不要有二階段，否則被徵召的人換掉經過民調、黨員投票產生的人，會讓被徵召的人正當性不足，對國民黨是傷害。

國民黨立委曾銘宗則強調，要不要徵召或是依照現在的「七三制」都是過程，希望過程越短越好，但機制要明確確定，只要選出最強的人，黨內一定全力支持。

國民黨立委柯志恩說，黨內初選的花費，包含電視辯論、黨員投票等過程，起碼要花費900多萬元，花那麼多時間和金錢，最後卻因為二階段民調拉不起來而被換掉，對參加初選的人不公平，所以才會造成已表態參選的朱立倫、王金平的反彈。

柯志恩認為，如果有二階段徵召，可能會造成一階段初選出線的候選人民調若拉不上去，黨內就會產生只想要換人，而不是拉抬現有的候選人的心態；就算換人，被換下來的人也可能不全力輔選。黨中央應和朱、王等有意參選者坐下來談，在所有參選人都同意的前提下，才保留不排除二階段徵召可能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/