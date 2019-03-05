蘇貞昌要求「批評習近平一下」 網讚：沒一個立委打得過

2019-03-05 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨立委陳怡潔今（5）日在立法院院會質詢時，就兩岸議題對行政院長蘇貞昌與陸委會主委陳明通窮追猛打；對此，蘇貞昌反批「從你質詢以來，都沒有指責中國半句，請你批評習近平一下」。對於蘇的回應，網友也紛紛在PTT稱讚「立委完全被院長電爆」。

今日質詢時，陳怡潔批評蔡政府，不願與對岸溝通協商，何來對話交流？陳明通則回批，兩岸要和平很簡單，「只要北京放棄對台動武，兩岸就有和平」。對陳明通答詢的態度，陳怡潔一度情緒激動問「你不看我是什麼意思」，一旁的行政院長蘇貞昌則笑稱「委員calm down」，引起現場一片笑聲。

蘇貞昌也表示，台灣從來不招惹北京，反而習近平今年1月2號發表九二共識就是一國兩制、統一進程的努力，都是他破壞現狀；隨後蘇也嗆陳怡潔表示，「從妳質詢以來，都沒有指責中國半句，只有批評我們政府，請你也批評習近平一下」。

對此，網友也紛紛表示，「大推蘇院長」、「大推氣度」、「全世界大概只有台灣會有一直幫敵對國家說話的人或民代」、「某些人碰到對岸就縮了」、「說得好像我們是主動求戰一樣」、「這些立委沒一個打得過蘇」、「這些人都在幫中國爸爸檢討我們政府官員的言論」。

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