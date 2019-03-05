晤張亞中1小時 王金平：沒什麼合作不合作

2019-03-05 20:00

〔記者陳昀／台北報導〕台大政治系教授張亞中宣布角逐國民黨總統黨內初選，傍晚到立法院會晤同要角逐初選的前立法院長王金平，雙方面談近一小時，是否有近一步合作可能？王金平會後受訪表示，沒有什麼合作不合作，就是讓國民黨改革、未來重返執政。

王金平指出，雙方只是交換一些意見而已，沒有什麼合作不合作的問題，要合作就合作，讓國民黨真正好、改革好，未來有機會重新執政，就憲法等問題改革一番。

張亞中是深藍統派團體「孫文學校」總校長，雙方也就兩岸議題討論，王金平表示，兩岸當然要和平、要穩定，「張教授有他非常特殊的看法，非常值得大家了解、吸收，近一步作為施政參考」。

張亞中指出，這場會晤是中間人牽線，讓雙方交流參選理念，後續他也會拜訪朱立倫或可能參選的國民黨主席吳敦義，也希望各候選人能說明「兩岸和平協議」的內容與程序；張亞中轉述說，他在會中談到總統初選希望可以舉行辯論，就算要徵召人選，也必須要舉行辯論、論述理念，王金平對此並未多回應。

張亞中也在會中提出多項國民黨改革議題，像是立委席次恢復200席、重檢「人頭黨員」等，他說，國民黨人頭黨員的問題長期被台灣社會詬病，盼透過王金平來促成由第三方單位執行黨員重檢，他說，有真黨員、真民調，才會產出「真太陽」，針對總統初選，大家一直在討論人選，其實應該要思考的是怎樣的論述才能帶給台灣未來。

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