若再產銷失調 蘇貞昌：農委會處置不當就換主委

2019-03-05 18:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前農委會主委林聰賢曾說，若農產品產銷再失衡，就要跟時任副主委的陳吉仲切腹自殺。國民黨立委曾銘宗昨天在施政總質詢問到相關議題，農委會主委陳吉仲掛保證表示，主要農產品的產銷失調不會再發生；行政院長蘇貞昌則加碼保證，「如果農委會處置不當，我甚至會換掉主委」。

立法院院會昨進行施政總質詢，曾銘宗指出，今年暖冬，可能會讓水果大豐收，今年會不會又發生產銷失調狀況？

對此，蘇貞昌回應今年就創下歷史新高，是外銷歷史上最好的成績。

曾銘宗則表示，棗子、芭樂、香蕉價格都下跌，「農委會不要再發生，韓國瑜到國外拚外銷，農委會扯後腿的情況。」

陳吉仲則回應，香蕉價格未來會回穩，今年出口預估有一萬噸。

曾銘宗追問，過去前主委林聰賢說，如果今年產銷失調，就要拉陳吉仲一起切腹自殺，「現在林主委下來了，那你呢？」

蘇貞昌則上場救援說，「我不鼓勵自殺，但我鼓勵事情做好，農委會處自不當，我甚至於會換主委」。陳吉仲也說，他保證絕對不會讓產銷失調的狀況發生，所有主要農產品都不會發生。

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