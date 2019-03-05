中國稱「一國兩制」是對台灣的「關愛」 陸委會嗆荒謬

2019-03-05 16:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大今天開幕，中國國務院總理李克強今天發表2019年政府工作報告，涉台篇幅與2018年相差無幾，除了重申「一個中國」、「九二共識」、「和平統一」、反台獨立場，並新增對台綱領「習五條」。中國國台辦主任劉結一受訪時說，「一國兩制」體現對台灣同胞的照顧、關愛及體諒，還說台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧。

陸委會表示，中共當局重申「習五條」的「一國兩制」主張，並指稱「體現台灣同胞照顧、關愛和體諒」、使「心情更舒暢、日子更安寧」等，這種極其荒謬欺騙的說法，是試圖掩蓋北京當局才是對我國家主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者。

陸委會指出，「專制政體」和「一國兩制」絕非歷史潮流，台灣人民與國際社會都不會相信、更不會接受。

陸委會強調，中華民國是主權國家，民主自由是台灣社會的核心價值與共識，面對中共對台威脅日益升高，「習五條」的統一進程已經展開，我們將依據總統「四個必須」原則、積極落實「三道防護網」的民主防衛機制，堅定捍衛國家主權安全與民眾權益福祉。

陸委會也呼籲北京當局認清當前複雜嚴峻局勢，優先應對其內部系統性風險、人民美好生活需求不滿、及區域抗拒其霸權干擾等內外部治理核心問題，講究正確方法處理分歧、勇於自我革命，切勿再操作錯誤的對台統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

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