轉院回高雄 特戰傘兵秦良丰︰蠻高興的！

2019-03-05 15:03

〔記者方志賢／高雄報導〕陸軍航特部上兵秦良丰去年5月發生跳傘意外，一度失去心跳，送醫搶救後奇蹟地保住生命。秦良丰今從台北轉院回國軍高雄總醫院，對於回家的心情，秦良丰坐著輪椅，滿臉笑容說「回到熟悉的地方，蠻高興的！」

收治秦良丰的主治醫師、國軍高雄總醫院神經外科醫師歐建佑表示，秦良丰「很爭氣！」進步幅度非常大，目前可經由人攙扶站立，期盼未來「他能自主走路，回歸家庭。」

秦良丰今上午由家人陪同，從台北搭高鐵轉院回國軍高雄總醫院，下午約1點40分許抵達國軍高雄總醫院，對於媒體詢問他回家的心情，秦良丰滿臉笑容回說「回到熟悉的地方，蠻高興的！」

秦良丰的主治醫師歐建佑受訪時表示，秦良丰「很爭氣！」受傷至今7、8個月，從原本肌力不到1分，目前已達3、4分（正常人是5分），進步幅度非常大，現在可經由人攙扶站立。

歐建佑說，接下來將延續童綜合、三總的復健治療，把握他復健的黃金期，規劃每天約6小時，包括手部、腳部腳踏車、自己推車走路等復健治療。

歐建佑說，頸椎受傷的恢復將會進入高原期，復元會停滯一段時間，需精神科、心理諮商師來支持她的心理素質，「這段期間要撐過去」，「期待再往上爬」，希望他能自主走路，回歸家庭。

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