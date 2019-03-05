輔選拜票腳扭傷？賴清德：輔選行程沒有影響

2019-03-05 12:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市第2選區立委補選競爭激烈，前行政院長賴清德連日來陪同民進黨候選人郭國文掃街拜票，3日善化安定拜票行程，傳出賴清德在拜票過程中腳扭傷，賴清德今（5）日在臉書PO文報平安，說明自己腳傷無礙，輔選行程沒有影響。

賴清德表示，由於新聞報導他在這場善化拜票過程腳扭傷，非常多的朋友來訊關心，「在此跟大家報告，腳傷無礙，輔選行程沒有影響，我和民進黨提名候選人郭國文競選團隊會繼續一步一腳印，爭取鄉親的支持與認同」。

賴清德也在這篇臉文呼籲拜票，雖然2018年大選民進黨遭逢挫敗，「但是我們沒有放棄，也請各位不要放棄，請給我們信心與力量，讓民進黨再次站穩腳步」，3月16日立委補選當天，一定要出門投票，全力支持2號郭國文，團結一致守護民主、保衛台灣。

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